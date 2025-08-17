Семак о проблемах «Зенита»: «Психологическое давление накапливается, ребята не могут раскрепоститься. Заслуживали победы с «Рубином» и ЦСКА, но там упустили, проиграли «Ахмату»

Сергей Семак указал на психологическое давление на «Зенит».

– Сергей Богданович, на старте сезона игру «Зенита» можно описать словом… Аморфная игра немножко. Согласны ли вы с этим или нет? И если согласны, то в чем вы видите основные причины, почему «Зенит» не так ярок на старте этого сезона, как мы привыкли видеть в последние пять-шесть лет?

– Мне кажется, старт сезона немножко скомканный получился, потому что мы на предсезонной подготовке, перед сезоном готовились, играли по одной схеме, с одними игроками. Уже по ходу сезона вернулся Вендел и пришел Жерсон , получил травму Луис Энрике . Это три игрока в центре поля. Конечно, даже один игрок если выпадает, уже сложно. Плюс на сегодняшний день не так получается наладить те взаимодействия и на той скорости, которой нам хотелось бы.

И, конечно, второй момент – это психологическое давление, когда команда, вроде бы, я думаю, абсолютно заслуживала победы и с «Рубином », и с ЦСКА . Там упустили, там сыграли вничью, проиграли «Ахмату». Конечно, это давление психологическое уже накапливается, оно давит на ребят, они не могут раскрепоститься, пытаются. Легкости определенной на сегодняшний день не хватает.

Но единственный путь – это терпеть, работать для того, чтобы тот потенциал, который есть у игроков, чтобы те игроки, которые на сегодняшний день не готовы на 100%, набирали форму. Другие игроки, у которых есть возможность выходить, доказывали, что они готовы играть в стартовом составе и помогать команде добиваться того результата, которого мы ждем, – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» деградирует из-за Семака