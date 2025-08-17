«Челси» не продал Андрея Сантоса «Вест Хэму» за 45 млн фунтов (Вене Казагранде)

«Челси» не отпустил Андрея Сантоса в «Вест Хэм».

«Молотобойцы» предложили 45 миллионов фунтов за трансфер полузащитника «синих», но получили отказ, сообщает журналист Вене Казагранде.

«Челси » сообщил руководству «Вест Хэма », что бразильский игрок не покинет команду.

Прошлый сезон Сантос провел в «Страсбуре» на правах аренды. В рамках Лиги 1 он провел 32 матча, отличившись 10 голами и 3 ассистами. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь .