«Челси» не продал Андрея Сантоса «Вест Хэму» за 45 млн фунтов (Вене Казагранде)
«Челси» не отпустил Андрея Сантоса в «Вест Хэм».
«Молотобойцы» предложили 45 миллионов фунтов за трансфер полузащитника «синих», но получили отказ, сообщает журналист Вене Казагранде.
«Челси» сообщил руководству «Вест Хэма», что бразильский игрок не покинет команду.
Прошлый сезон Сантос провел в «Страсбуре» на правах аренды. В рамках Лиги 1 он провел 32 матча, отличившись 10 голами и 3 ассистами. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Вене Казагранде
