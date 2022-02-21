Третьяк о длительных сборах: «У нас не обучают в клубах, а канадцы обучены. Составить звенья, физически подготовить – на это нужно время»

ответил, нужны ли сборной России продолжительные сборы перед турнирами.

Национальная команда начала подготовку к в середине января. Первый матч в Пекине сборная сыграла 9 февраля.

В финале сборная России проиграла команде Финляндии (1:2).

– Команда собралась в середине января, были длительные сборы как в Новогорске, так и в Пекине. Насколько такая затяжная подготовка вообще нужна? Яркий пример, когда приезжают на чемпионат мира канадцы без таких сборов и выигрывают его.

– Канадцы обучены в клубах. У нас клубы должны работать с игроками, а там их не обучают.

Посмотрите, из десяти бомбардиров в двое-трое только россиян из года в год. Игрок должен приходить в сборную с умением четко выполнять задание, поэтому он и является профессионалом.

Тренеры же должны правильно составить звенья, физически подготовить, на что нужно время.

Нужно подвести к финалу, чтобы хватило сил, отработать игру в большинстве. Обучение должно быть и в клубе, и за те две-три недели в сборной, – заявил президент .

России нужно срочно переосмыслить подготовку к топ-турнирам. Нынешний формат тормозит наш хоккей