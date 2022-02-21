«Зенит» выплатит больше всего средств в фонд развития молодых игроков – 154,2 млн рублей, «Ростов» получит больше всех – 76,6 млн. Опубликованы расчеты по лимиту «13+12» на примере этого сезона

Представлены сведения об отчислениях клубов РПЛ за легионеров при принятии лимита «13+12».

Как сообщалось ранее, министерство спорта России и РФС согласовали новый формат лимита на легионеров в , в соответствии с которым в заявке на сезон может быть не более 13 футболистов, считающихся легионерами (сейчас 8), и не менее 12 российских игроков, 4 из которых должны быть воспитанниками системы клуба. При этом одновременно на поле смогут выйти не более 8 легионеров.

За каждую минуту, проведенную иностранцем старше 23 лет на поле, клуб должен будет перечислить на развитие детско-юношеского футбола 10 тысяч рублей, за минуту легионера до 23 лет – 5 тысяч рублей. Эти средства будут распределяться между клубами, выпускающими на поле россиян до 23 лет, исходя из количества проведенных ими минут.

Как передает «РБ Спорт», РФС представил сведения об отчислениях клубов по итогам 18 туров текущего чемпионата, а также прогнозируемый объем выплат по итогам сезона.

Общий объем средств, которые могут быть перечислены в фонд развития молодых игроков по итогам 18 туров, составляет 1000,1 млн рублей, по итогам 30 туров – 1666,8 млн рублей.

11 из 16 клубов РПЛ, исходя из полученных сведений, сейчас идут в так называемой зеленой зоне – то есть они должны заплатить за использование легионеров меньше денег, чем получить за использование российских игроков до 23 лет.

В число таких команд входят «Ростов» (прибыль за 18 туров – 46 млн рублей; прогнозируемая прибыль по итогам сезона – 76,6 млн рублей), (42,3; 70,6), «Крылья Советов» (40,1; 66,8), «Урал» (37,9; 63,2), (34,1; 56,9), «Уфа» (17,9; 29,8), «Динамо» (15,8; 26,3), «Нижний Новгород» (15,3; 25,4), «Химки» (8,1; 13,6), «Арсенал» (6,4; 10,7) и «Ахмат» (0,7; 1,2).

В «красной зоне» идут 5 клубов РПЛ, которые должны перечислить больше средств за использование легионеров, нежели получить за привлечение молодых российских футболистов. В их числе (убыток за 18 туров – 27,5 млн рублей; прогнозируемый убыток по итогам сезона – 45,8 млн рублей), «Сочи» (30,5; 50,8), «Краснодар» (50,8; 84,6), «Рубин» (63,4; 105,7) и (92,5; 154,2).