Футболистка «Ливерпуля» забила три автогола в 1-м тайме матча со сборной США – правой и левой ногой и головой

Футболистка забила три гола в свои ворота в матче со сборной США.

Защитник женской сборной Новой Зеландии Мейкала Мур забила три автогола в матче товарищеского турнира SheBelieves Cup (0:5).

25-летняя футболистка забила все три автогола в первом тайме, причем отправила мяч в сетку своих ворот на 5-й, 6-й и 36-й минутах – правой ногой, головой и левой ногой.

Мур заменили еще до перерыва.

New Zealand Women’s National Team defender Meikayla Moore made headlines as she scored a hattrick...of OWN GOALS during a #SheBelievesCup match against the USA.



