Аршавин о «Спартаке» после 2:2 с «Зенитом»: «Станкович точно продолжает работу, у руководства отлегло. Играли здорово, но десятерым дали отыграться»

Андрей Аршавин считает, что Деян Станкович продолжит работу в «Спартаке» .

Москвичи сыграли вничью с «Зенитом» в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). Красно-белые остались в большинстве на 51-й минуте при счете 2:1 после удаления Дугласа Сантоса.

«Спартак» здорово играл, но десятерым дал отыграться. А «Зенит », когда было 11 на 11, я не видел, за счет чего они хотят прорываться, атаковать и обыгрывать этот «Спартак ».

Станкович ? Я думаю, что все нормально, у руководства отлегло, и Станкович точно продолжает работу», – сказал бывший полузащитник сборной России.