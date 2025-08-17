Аршавин о «Спартаке» после 2:2 с «Зенитом»: «Станкович точно продолжает работу, у руководства отлегло. Играли здорово, но десятерым дали отыграться»
Андрей Аршавин считает, что Деян Станкович продолжит работу в «Спартаке» .
Москвичи сыграли вничью с «Зенитом» в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). Красно-белые остались в большинстве на 51-й минуте при счете 2:1 после удаления Дугласа Сантоса.
«Спартак» здорово играл, но десятерым дал отыграться. А «Зенит», когда было 11 на 11, я не видел, за счет чего они хотят прорываться, атаковать и обыгрывать этот «Спартак».
Станкович? Я думаю, что все нормально, у руководства отлегло, и Станкович точно продолжает работу», – сказал бывший полузащитник сборной России.
А что теперь делать со Станковичем?4591 голос
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости