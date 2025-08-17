Венсан Компани: «Целью «Баварии» было начать сезон с завоевания трофея, и мы ее достигли. Суперкубок имени Беккенбауэра – это всегда нечто особенное для нашего клуба»

Венсан Компани рад победе в матче за Суперкубок Германии.

«Это очень важный трофей, ведь это Суперкубок имени Франца Беккенбауэра – а для «Баварии» это всегда будет чем-то особенным.

Против «Штутгарта » легко не бывает, но мы вышли и добились своего. Конечно, мы предпочли бы подготовиться подольше, но жаловаться смысла нет, мы с этим разобрались.

У нас была возможность начать сезон с завоевания трофея, такова была наша цель, и мы ее достигли. Это был первый шаг, и это хороший шаг», – сказал главный тренер «Баварии» после победы со счетом 2:1.