Венсан Компани: «Целью «Баварии» было начать сезон с завоевания трофея, и мы ее достигли. Суперкубок имени Беккенбауэра – это всегда нечто особенное для нашего клуба»
Венсан Компани рад победе в матче за Суперкубок Германии.
«Это очень важный трофей, ведь это Суперкубок имени Франца Беккенбауэра – а для «Баварии» это всегда будет чем-то особенным.
Против «Штутгарта» легко не бывает, но мы вышли и добились своего. Конечно, мы предпочли бы подготовиться подольше, но жаловаться смысла нет, мы с этим разобрались.
У нас была возможность начать сезон с завоевания трофея, такова была наша цель, и мы ее достигли. Это был первый шаг, и это хороший шаг», – сказал главный тренер «Баварии» после победы со счетом 2:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
