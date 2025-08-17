Талалаев об 1:1 с «Локо»: «До игры был абсолютно уверен, что «Балтика» победит. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами»

Андрей Талалаев пошутил о половом бессилии после матча с «Локомотивом».

«Балтика» сыграла вничью с железнодорожниками в 5-м туре Мир РПЛ (1:1).

– Когда Оффор не реализовал свой первый момент, вы так присели, схватились за голову. Поняли в этот момент, что это [мог быть] победный гол?

– У каждого есть жизненный опыт, который, как правило, сказывается. После того, как Ковалев попал в штангу, засомневался, что сегодня будет победа. Хотя до игры был абсолютно уверен, что «Балтика » сегодня победит. Абсолютная уверенность была.

Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами, – сказал главный тренер «Балтики».

Талалаев лег на газон после нереализованного момента «Балтики» – Оффор не забил «Локомотиву» без опеки почти с линии вратарской