Сливко, Гербулова, Бабиков выступят на этапе Кубка мира в Контиолахти

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав российской команды на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU.

С 3 по 6 марта пройдет восьмой этап КМ в финском Контиолахти. В эти же числа состоится седьмой этап Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.

Кубок мира

Мужчины

Женщины

Кубок IBU

Мужчины

Михаил Бурундуков .

Женщины