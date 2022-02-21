Сливко, Гербулова, Бабиков выступят на этапе Кубка мира в Контиолахти

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Кубок IBU Лариса Куклина Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Наталья Гербулова Евгения Буртасова (Павлова) Эдуард Латыпов Кристина Резцова Александр Поварницын Виктория Сливко Светлана Миронова Ильназ Мухамедзянов Ирина Казакевич Екатерина Носкова (Мошкова) Василий Томшин Карим Халили Михаил Первушин Даниил Серохвостов Анастасия Гореева Кирилл Бажин Алина Кудисова Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав российской команды на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU. 

С 3 по 6 марта пройдет восьмой этап КМ в финском Контиолахти. В эти же числа состоится седьмой этап Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде. 

Кубок мира

Мужчины

  1. Александр Логинов
  2. Эдуард Латыпов
  3. Карим Халили
  4. Даниил Серохвостов
  5. Антон Бабиков
  6. Максим Цветков

Женщины

  1. Кристина Резцова
  2. Ульяна Нигматуллина
  3. Ирина Казакевич
  4. Светлана Миронова
  5. Наталья Гербулова
  6. Виктория Сливко

Кубок IBU

Мужчины

  1. Александр Поварницын
  2. Василий Томшин
  3. Ильназ Мухамедзянов
  4. Михаил Первушин
  5. Михаил Бурундуков
  6. Кирилл Бажин.

Женщины

  1. Евгения Буртасова
  2. Лариса Куклина
  3. Анастасия Гореева
  4. Екатерина Носкова
  5. Полина Плюснина
  6. Алина Кудисова

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