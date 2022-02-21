Сливко, Гербулова, Бабиков выступят на этапе Кубка мира в Контиолахти

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав российской команды на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU.
С 3 по 6 марта пройдет восьмой этап КМ в финском Контиолахти. В эти же числа состоится седьмой этап Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде.
Кубок мира
Мужчины
Женщины
- Кристина Резцова
- Ульяна Нигматуллина
- Ирина Казакевич
- Светлана Миронова
- Наталья Гербулова
- Виктория Сливко
Кубок IBU
Мужчины
- Александр Поварницын
- Василий Томшин
- Ильназ Мухамедзянов
- Михаил Первушин
- Михаил Бурундуков
- Кирилл Бажин.
Женщины
- Евгения Буртасова
- Лариса Куклина
- Анастасия Гореева
- Екатерина Носкова
- Полина Плюснина
- Алина Кудисова