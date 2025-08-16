  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Гэлакси», «Канзас Сити» Шапи в гостях у «Орландо», «Атланта» Миранчука сыграет с «Колорадо»
1

МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Гэлакси», «Канзас Сити» Шапи в гостях у «Орландо», «Атланта» Миранчука сыграет с «Колорадо»

В МЛС пройдут очередные матчи.

В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси примет «Лос-Анджелес Гэлакси», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова сыграет в гостях с «Орландо Сити», «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука встретится на выезде с «Колорадо Рэпидс».

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
16 августа 23:30, Chase Stadium
Интер Майами
Не начался
Лос-Анджелес Гэлакси
МЛС. Регулярный чемпионат
16 августа 23:30, Inter&Co Stadium
Орландо Сити
Не начался
Спортинг Канзас Сити
МЛС. Регулярный чемпионат
17 августа 01:30, Dick's Sporting Goods Park
Колорадо Рэпидс
Не начался
Атланта Юнайтед

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?17237 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛионель Месси
logoКолорадо Рэпидс
logoАтланта Юнайтед
logoЛос-Анджелес Гэлакси
logoКанзас-Сити
logoАлексей Миранчук
logoИнтер Майами
logoОрландо Сити
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди. В кризис обвиняют друг друга – вот вам и народная команда»
34 минуты назад
«Барса» зарегистрировала Жоана Гарсию. Вратарь сможет сыграть в 1-м туре с «Мальоркой»
1214 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», «Локо» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Динамо» в воскресенье
11034 минуты назад
Лоськов, Евсеев и Онопко – за какой один клуб играли все эти легенды?
24 минуты назадТесты и игры
Ла Лига стартовала! «Барселона» в гостях у «Мальорки», «Валенсия» примет «Сосьедад» Захаряна, «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
5029 минут назад
АПЛ стартовала! «Ман Сити» в гостях у «Вулвс», «Астон Вилла» против «Ньюкасла», «Тоттенхэм» примет «Бернли», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
47856 минут назад
Суперкубок Германии. «Бавария» в гостях у «Штутгарта». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
3сегодня, 07:10
Жоао Виктор прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА («СЭ»)
21сегодня, 06:15
Старт АПЛ и победа «Ливерпуля», Ливо в «Тракторе», Рублев проиграл Алькарасу, подарки Роналду невесте и другие новости
8сегодня, 06:10
Рубенс: «Динамо» может побороться за чемпионство в этом сезоне. Будем делать все, что скажет Карпин – добьемся результата. Он отличный специалист»
39сегодня, 04:46
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Германии. «Лейпциг» в гостях у «Зандхаузена», «Вольфсбург» – у «Хемелингена», «Гамбург» против «Пирмазенса»
54 минуты назад
Лига 1 стартовала! «Монако» Головина сыграет с «Гавром», «Лион» против «Ланса», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Нантом» в воскресенье
246 минут назад
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
29 минут назад
Кубок Италии. «Комо» примет «Зюдтироль», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
114 минут назад
Жоао Виктор мог перейти в «Динамо» и «Локо»: «Интерес был, но я сразу сосредоточился на ЦСКА. Общался с Алеррандро, Мойзесом и Рошей»
326 минут назад
«Команда Карпина пока не понимает, во что играть и как правильно это делать. Жду, когда они перестанут делать розыгрыши через вратаря». Гришин о бело-голубых
756 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Чжэцзяном», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
сегодня, 07:18Видео
«Мальорка» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
13сегодня, 06:49
«МЮ» отдал 21-летнего опорника Коллиера в аренду «Вест Бромвичу»
2сегодня, 06:39
«Ахмат» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1сегодня, 06:25