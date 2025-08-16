МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Гэлакси», «Канзас Сити» Шапи в гостях у «Орландо», «Атланта» Миранчука сыграет с «Колорадо»
В МЛС пройдут очередные матчи.
В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси примет «Лос-Анджелес Гэлакси», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова сыграет в гостях с «Орландо Сити», «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука встретится на выезде с «Колорадо Рэпидс».
МЛС
Регулярный чемпионат
16 августа 23:30, Chase Stadium
Не начался
16 августа 23:30, Inter&Co Stadium
Не начался
17 августа 01:30, Dick's Sporting Goods Park
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
