Роналду получил 5 баллов из 10 от The Independent за матч с «Лидсом». Ниже в «МЮ» оценен только Уан-Биссака

Криштиану Роналду получил одну из самых низких оценок в «МЮ» за матч с «Лидсом».
37-летний португалец провел 85 минут на поле в игре 26-го тура АПЛ против йоркширской команды (4:2) и заработал желтую карточку.
От The Independent Роналду получил 5 баллов из 10. Ниже среди игроков «Манчестер Юнайтед» оценили лишь игру защитника Аарона Уан-Биссаки (4).
Также пятерки получили защитники Виктор Линделеф и Люк Шоу и хавбек Джесси Лингард.
Самые высокие оценки в «МЮ» у Бруну Фернандеша, Джейдона Санчо и Фреда – им поставили по 8 баллов.
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