Роналду получил 5 баллов из 10 от The Independent за матч с «Лидсом». Ниже в «МЮ» оценен только Уан-Биссака

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Криштиану Роналду получил одну из самых низких оценок в «МЮ» за матч с «Лидсом».

37-летний португалец провел 85 минут на поле в игре 26-го тура АПЛ против йоркширской команды (4:2) и заработал желтую карточку.

От The Independent Роналду получил 5 баллов из 10. Ниже среди игроков «Манчестер Юнайтед» оценили лишь игру защитника Аарона Уан-Биссаки (4).

Также пятерки получили защитники Виктор Линделеф и Люк Шоу и хавбек Джесси Лингард.

Самые высокие оценки в «МЮ» у Бруну Фернандеша, Джейдона Санчо и Фреда – им поставили по 8 баллов.

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