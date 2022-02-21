Роналду получил 5 баллов из 10 от The Independent за матч с «Лидсом». Ниже в «МЮ» оценен только Уан-Биссака

получил одну из самых низких оценок в «МЮ» за матч с «Лидсом».

37-летний португалец провел 85 минут на поле в игре 26-го тура против йоркширской команды (4:2) и заработал желтую карточку.

От The Independent Роналду получил 5 баллов из 10. Ниже среди игроков оценили лишь игру защитника (4).

Также пятерки получили защитники и Люк Шоу и хавбек .

Самые высокие оценки в «МЮ» у , и – им поставили по 8 баллов.

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