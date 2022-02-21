В Казани сделают сборную духовенства из мусульман и православных и обсуждают создание исламской хоккейной лиги («Бизнес Online»)

В Казани появится хоккейная сборная духовенства.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Федерация хоккея Татарстана работает над созданием команды, где будут выступать мусульмане и православные, информирует издание.

Планируется, что сборная будет играть не только в Татарстане, но и выезжать на российские и европейские турниры. Отмечается, что для этого достаточно денег и ресурсов.

Кроме того, обсуждается идея создания исламской хоккейной лиги. Турнир должен будет объединить мусульман-хоккеистов по всему миру.