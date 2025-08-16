Пеп Гвардиола: «В «Ман Сити» слишком много игроков, клуб знает об этом с прошлого сезона. Это нездоровая ситуация. Не люблю оставлять футболистов дома, так хорошую атмосферу не создать»
Пеп Гвардиола надеется на продажу ряда футболистов «Манчестер Сити».
«У нас слишком много людей. Дело не в Эдерсоне. Сегодня у нас не было Родри, Фодена, Ковачича, Савио, Гвардиола, на скамейке сидели Аке, Гюндоган. Мне нравится, когда состав глубокий и позволяет бороться во всех турнирах, но я не люблю оставлять футболистов дома. Это нездоровая ситуация. Так не создать хорошую атмосферу для борьбы.
Клуб знает об этом с прошлого сезона, но как есть, так есть. Мы хотим сократить состав, потому что будет сложно поддерживать в команде хорошую атмосферу», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
А что теперь делать со Станковичем?4594 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
