  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп Гвардиола: «В «Ман Сити» слишком много игроков, клуб знает об этом с прошлого сезона. Это нездоровая ситуация. Не люблю оставлять футболистов дома, так хорошую атмосферу не создать»
8

Пеп Гвардиола: «В «Ман Сити» слишком много игроков, клуб знает об этом с прошлого сезона. Это нездоровая ситуация. Не люблю оставлять футболистов дома, так хорошую атмосферу не создать»

Пеп Гвардиола надеется на продажу ряда футболистов «Манчестер Сити».

«У нас слишком много людей. Дело не в Эдерсоне. Сегодня у нас не было Родри, Фодена, Ковачича, Савио, Гвардиола, на скамейке сидели Аке, Гюндоган. Мне нравится, когда состав глубокий и позволяет бороться во всех турнирах, но я не люблю оставлять футболистов дома. Это нездоровая ситуация. Так не создать хорошую атмосферу для борьбы.

Клуб знает об этом с прошлого сезона, но как есть, так есть. Мы хотим сократить состав, потому что будет сложно поддерживать в команде хорошую атмосферу», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

А что теперь делать со Станковичем?4594 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
logoМанчестер Сити
logoРодри
logoНатан Аке
logoМатео Ковачич
logoЭдерсон
logoФилип Фоден
logoСавио Морейра
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoИлкай Гюндоган
logoЙошко Гвардиол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола о 4:0 с «Вулвс»: «Первый тайм был хорошим, второй – нет. Рейндерс прекрасен, креативность Шерки впечатляет»
7сегодня, 19:45
Рейндерс о дебюте за «Сити» в АПЛ: «Приятно начать с гола и ассиста. Я многому учусь у Гвардиолы, появилось новое видение игры в футбол. Наша главная цель – Премьер-лига»
3сегодня, 19:22
АПЛ стартовала! «Ман Сити» забил 4 гола «Вулвс», «Тоттенхэм» разгромил «Бернли», «Астон Вилла» и «Ньюкасл» не забили, «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
689сегодня, 18:30
Главные новости
Алан Ширер, Киран Триппьер и Александр Митрович – какой клуб АПЛ их объединяет?
38 секунд назадТесты и игры
Энрике о целях «ПСЖ»: «Надеемся, что сможем выиграть все трофеи. Нам нужно нацеливаться на 2-ю победу в ЛЧ. Это будет сложно, но такой менталитет – это нормально»
235 минут назад
Ла Лига стартовала! «Барселона» разгромила «Мальорку», «Валенсия» и «Сосьедад» Захаряна сыграли вничью, «Реал» встретится с «Осасуной» во вторник
153сегодня, 21:30
Черчесов про Кадырова на матче «Ахмата»: «Он очень любит футбол, сам хорошо играет. Надеемся, что мы его будем радовать»
19сегодня, 21:20
Талалаев на вопрос о Батракове: «Хватит про него. Вы его видели сегодня? Он лежал больше, чем вся команда «Балтики»
31сегодня, 21:10
Лапочкин считает назначение пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Зенитом» ошибочным: «Умяров успевает первым сыграть в матч, но дальше происходит просто контакт, нет удара, ничего нет»
28сегодня, 21:09
Семак о проблемах «Зенита»: «Психологическое давление накапливается, ребята не могут раскрепоститься. Заслуживали победы с «Рубином» и ЦСКА, но там упустили, проиграли «Ахмату»
20сегодня, 21:06
Экс-судья Бурруль про фол Рафиньи на Морее: «Форвард «Барселоны» должен был быть удален – по тем же критериям, что и в случае с Мурики»
25сегодня, 20:51
Кейн выиграл второй трофей в «Баварии» – Суперкубок Германии. С «Тоттенхэмом» и сборной Англии у форварда не было титулов
14сегодня, 20:29
«Захарян не в заявке, с ним все норм, тренерский штаб принял такое решение». Брат Арсена о невключении хавбека в состав «Сосьедада» на матч с «Валенсией»
16сегодня, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Гэлакси», «Канзас Сити» Шапи в гостях у «Орландо», «Атланта» Миранчука сыграет с «Колорадо»
4сегодня, 21:24
Талалаев об 1:1 с «Локо»: «До игры был абсолютно уверен, что «Балтика» победит. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами»
133 минуты назад
Ханс-Дитер Флик: «Ямаль – особенный игрок, все на него равняются. Вижу, что он по-настоящему мотивирован, всегда рвется вперед. Выдающийся футболист»
337 минут назад
Венсан Компани: «Целью «Баварии» было начать сезон с завоевания трофея, и мы ее достигли. Суперкубок имени Беккенбауэра – это всегда нечто особенное для нашего клуба»
144 минуты назад
Погребняк о ничьей «Спартака» и «Зенита»: «Квалификации не хватает судейскому корпусу. В таких матчах надо самому диктовать условия игрокам, а не наоборот»
144 минуты назад
«Челси» не продал Андрея Сантоса «Вест Хэму» за 45 млн фунтов (Вене Казагранде)
253 минуты назад
«Парма» купила лучшего бомбардира «Вестерло» Фригана менее чем за 10 млн евро
54 минуты назадФото
Аршавин о «Спартаке» после 2:2 с «Зенитом»: «Станкович точно продолжает работу, у руководства отлегло. Играли здорово, но десятерым дали отыграться»
956 минут назад
Тебас о проблемах с регистрацией игроков в Ла Лиге: «В приоритете – устойчивое развитие. Каждый год одно и то же, этот фильм я уже видел»
3сегодня, 21:27
Кубок Италии. «Комо» обыграл «Зюдтироль», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
3сегодня, 21:23