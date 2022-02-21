«Спартак» представил обновленный логотип. На форме он появится с сезона-2023/24

показал новый логотип.

«В год своего столетия «Спартак» пишет новую главу истории клуба. Мы встречаем юбилей с обновленным логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии.

Ключевые элементы логотипа остаются прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, и буква «С» – самая характерная часть логотипа, которая занимает особое место в сердцах фанатов.

Начиная с сегодняшнего дня новый логотип будет появляться на всех поверхностях клуба. В сезоне-2023/24 он займет свое место и на игровой форме.

При этом с апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится ближе к 18 апреля.

Новая эмблема символизирует обновление бренда в целом. Теперь миссия и ключевые ценности, которые несет наш клуб, отражены в слогане: «Спартак» – здесь каждый важен».

Миссия «Спартака» – вдохновлять и обогащать жизнь своих болельщиков зрелищным футболом, давать им чувство причастности и свободу самовыражения.

Каждый день наш клуб стремится быть верным своим ценностям:

– двигаться только вперед и постоянно стремиться к лидерству как на футбольном поле, так и в других сферах жизни;

– с полной страстью отдаваться игре, выкладываться на сто процентов, поддерживать своих и быть вместе не только в минуты побед, но и после поражений;

– сохранять единство между игроками, болельщиками, сотрудниками клуба, которые постоянно стремятся совершенствоваться, чтобы сделать клуб и все, что его окружает, еще лучше;

– чтить верность традициям и гордиться своей историей, соответствуя ей в настоящем и будущем;

– нести ответственность сильных, ведь быть настоящим лидером – это не только желание побеждать, но и умение вести за собой», – говорится в заявлении клуба.

Обновленный логотип разработан студией спортивного дизайна Quberten.

Фото: сайт «Спартака»

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Прежняя эмблема «Спартака» представлена ниже.

Фото: Wikipedia

Как делали новую эмблему «Спартака» и зачем ее вообще менять? Подробный рассказ создателя