«Калгари» выиграл 10 матчей подряд и повторил клубный рекорд

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«Калгари» выиграл 10 матчей подряд и повторил клубный рекорд.

«Флэймс» обыграли «Виннипег» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Победа стала для команды под руководством Дэррила Саттера 10-й подряд, причем 9-й подряд – в основное время. 

Это повторение клубного рекорда, установленного в сезоне-2016/17.

Также это повторение рекорда франшизы («Атланта Флэймс» выиграла 10 матчей подряд в сезоне-1978/79 и пока удерживает рекорд по победам подряд в основное время). 

«Калгари» идет на первом месте в Тихоокеанском дивизионе с 66 очками в 49 матчах. 

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