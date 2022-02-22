«Калгари» выиграл 10 матчей подряд и повторил клубный рекорд.

«Флэймс» обыграли (3:1) в регулярном чемпионате .

Победа стала для команды под руководством 10-й подряд, причем 9-й подряд – в основное время.

Это повторение клубного рекорда, установленного в сезоне-2016/17.

Также это повторение рекорда франшизы («Атланта Флэймс» выиграла 10 матчей подряд в сезоне-1978/79 и пока удерживает рекорд по победам подряд в основное время).

идет на первом месте в Тихоокеанском дивизионе с 66 очками в 49 матчах.