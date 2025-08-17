Энрике о целях «ПСЖ»: «Надеемся, что сможем выиграть все трофеи. Нам нужно нацеливаться на 2-ю победу в ЛЧ. Это будет сложно, но такой менталитет – это нормально»
Луис Энрике хочет выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд.
Главный тренер «ПСЖ» ответил на вопрос о целях команды на предстоящий сезон.
«Продолжать творить историю было моей главной целью с первого дня. Сейчас мы делаем это, но дважды выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Это наша цель. Мы очень амбициозны. Мы знаем, что это будет сложно, но это нормально – иметь такой менталитет. Все будет зависеть от нас, от нашего уровня. Это очень интересная задача.
[Ответить на вопрос о целях] после прошлого сезона очень просто: мы хотим выиграть все, мы надеемся, что сможем завоевать все трофеи. В первый сезон, когда я пришел, целью было войти в историю. Мы хотим продолжать в том же духе. Нам нужно нацеливаться на вторую победу в Лиге чемпионов. Это сложно, но мотивирует», – сказал Энрике.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
