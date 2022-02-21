«Рядом с вами я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания». Валиева поблагодарила тренерский штаб Тутберидзе после Олимпиады-2022

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Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза после выступления на Олимпиаде-2022.

На Играх в Пекине спортсменка завоевала золото в командном турнире и стала четвертой в личных соревнованиях.

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию – моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своем деле!

И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», – написала Валиева.

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

«Ледовая фея, я хочу, чтобы у меня все получилось в программе». Милое письмо 6-летней Камилы Валиевой

 
 
 
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Публикация от Kamila Valieva (@kamilavalieva26)

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