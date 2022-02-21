Татьяна Навка: «Во всей стране сегодня два самых цитируемых и популярных человека – Валиева и Путин»

Олимпийская чемпионка высказалась о ситуации российской фигуристки .

15-летняя фигуристка выиграла золото в командных соревнованиях на в Пекине. После этого стало известно, что ее декабрьская допинг-проба дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

К личным соревнованиям на Играх Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда. Расследование в отношении Валиевой продолжается.

«Валиева? Даже не представляю, что она чувствовала. Всю ночь они издевались над ней...

Как она переживала, как переживали родители, которые не могли ей помочь, банально подержать за руку. Это все очень печально.

Думаю, теперь весь мир ее полюбил и будет болеть за нее.

Я сейчас говорила с ней и сказала, что во всей стране сегодня два самых цитируемых, популярных человека – она и , – сказала Навка.

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге