Суд отказался прекратить производство по иску Хохлова к Facebook. Слушание отложено на 23 марта

Отклонено ходатайство Facebook о прекращении производства по иску .

Такое решение принял Солнцевский суд Москвы.

Соцсеть блокирует пользователей за упоминание фамилии бывшего футболиста сборной России и бывшего тренера .

В ходе предыдущего слушания представитель Facebook (владелец соцсети – Meta Platforms Inc.) заявил ходатайство о прекращении дела в связи с его неподсудностью Солнцевскому суду.

Сторона заявителя отметила, что подсудность иска выбрана правильно, а Хохлов, как субъект персональных данных, может предъявлять иски, согласно законодательству, по месту своего жительства.

По словам делегата Facebook, у истца нет договорных отношений с соцсетью, а его персональные данные в рамках этого вопроса не затрагиваются.

«Слово «Хохлов» и его производные в России упоминаются часто, Хохловых в России, как Ивановых, Петровых и Сидоровых, очень много. Почему истец считает, что употребление этого слова и его производных касается конкретно его? Это ошибочно. Фамилия в данном случае не характеризует персональные данные… В этой связи данный иск рассмотрению не подлежит», – заявил юрист соцсети.

«В удовлетворении ходатайства отказать», – огласил решение судья Григорий Шилкин, не озвучив его мотивировочной части.

После этого суд отложил слушание на 23 марта, поскольку производство по иску не может быть продолжено, пока постановление не вступит в законную силу. Представитель Facebook не ответил журналистам на вопрос о том, намерена ли компания оспаривать решение.