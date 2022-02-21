Олимпийская чемпионка в парном катании поделилась мнением о поведении тренерского штаба в отношении после проката произвольной программы на Играх в Пекине.

«Тренерам нужно понять, что наказания, которые были актуальны 100 лет назад, сегодня недопустимы. У нас новое поколение. Возможно, произошедшее стало знаком необходимости перемен. Я думаю, что дети там страдают.

Вина за неудачное выступление в личном турнире лежит не на Валиевой, а на тренерах, потому что они с ней так обращались. Тренеры должны быть профессионалами, особенно когда речь идет о психологическом аспекте. Больших целей можно достичь только благодаря командной работе.

Я знаю маму Камилы, я с ней говорила. Это скромная женщина, которая желает всего наилучшего для своего ребенка и все для этого делает. Но я не знаю, насколько она влиятельна в команде.

Я не могу судить работу тренера – я просто наблюдала со стороны. И этого для меня достаточно», – сказала Савченко.

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