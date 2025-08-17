Черчесов про Кадырова на матче «Ахмата»: «Он очень любит футбол, сам хорошо играет. Надеемся, что мы его будем радовать»

Станислав Черчесов поблагодарил Рамзана Кадырова за поддержку.

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов » со счетом 3:1 в 5-м туре Мир РПЛ . Глава Чечни посетил эту игру.

«Ну, естественно, руководитель такого масштаба... Он любит футбол, когда я здесь работал, мы часто играли в футбол. Он очень любит, сам играет очень хорошо, кстати.

Надеемся, что мы его будем радовать», – заявил главный тренер грозненской команды.