Черчесов про Кадырова на матче «Ахмата»: «Он очень любит футбол, сам хорошо играет. Надеемся, что мы его будем радовать»
Станислав Черчесов поблагодарил Рамзана Кадырова за поддержку.
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 в 5-м туре Мир РПЛ. Глава Чечни посетил эту игру.
«Ну, естественно, руководитель такого масштаба... Он любит футбол, когда я здесь работал, мы часто играли в футбол. Он очень любит, сам играет очень хорошо, кстати.
Надеемся, что мы его будем радовать», – заявил главный тренер грозненской команды.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
