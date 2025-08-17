Погребняк о ничьей «Спартака» и «Зенита»: «Квалификации не хватает судейскому корпусу. В таких матчах надо самому диктовать условия игрокам, а не наоборот»
Павел Погребняк недоволен судейством в матче «Спартака» и «Зенита».
Встреча 5-го тура Мир РПЛ проходила в Москве и завершилась вничью (2:2). На 51-й минуте был удален защитник петербуржцев Дуглас Сантос, получивший вторую желтую карточку. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.
«Неуверенные действия арбитра оставляют желать лучшего. Квалификации не хватает судейскому корпусу.
В таких матчах надо быть уверенным и самому диктовать условия игрокам, а не наоборот», – сказал бывший нападающий сборной России.
А что теперь делать со Станковичем?4601 голос
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости