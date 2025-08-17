  • Спортс
Погребняк о ничьей «Спартака» и «Зенита»: «Квалификации не хватает судейскому корпусу. В таких матчах надо самому диктовать условия игрокам, а не наоборот»

Павел Погребняк недоволен судейством в матче «Спартака» и «Зенита».

Встреча 5-го тура Мир РПЛ проходила в Москве и завершилась вничью (2:2). На 51-й минуте был удален защитник петербуржцев Дуглас Сантос, получивший вторую желтую карточку. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. 

«Неуверенные действия арбитра оставляют желать лучшего. Квалификации не хватает судейскому корпусу.

В таких матчах надо быть уверенным и самому диктовать условия игрокам, а не наоборот», – сказал бывший нападающий сборной России. 

