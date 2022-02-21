Мампасси как россиянин заявлен «Локомотивом» в РПЛ. Экс-защитник «Шахтера» играл за Украину U19

«Локомотив» заявил украинского игрока как россиянина для участия в РПЛ.
На сайте РПЛ защитник Марк Мампасси заявлен за московский клуб как гражданин России.
18-летний футболист, игравший в аренде за «Мариуполь», перешел из «Шахтера» в «Локомотив» в декабре 2021 года. Сообщалось, что Марк получит паспорт РФ.
Мампасси родился в Донецке. Он воспитанник академии местного «Шахтера». Марк играл за юношеские сборные Украины. За команду до 17 лет он провел 12 матчей и забил 2 гола, а в составе сборной до 19 лет провел три игры.
Фото: скриншот сайта РПЛ
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Также московский клуб заявил двух форвардов – чеха Яна Кухту и француза Вильзона Изидора.
«Локо» подписал 18-летнего украинца Мампасси. Он родился в Донецке и может быстро получить российский паспорт