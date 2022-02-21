ESPN расставил по местам 76 величайших игроков в истории НБА. Майкл Джордан – первый, Леброн Джеймс – второй

ESPN.com расставил по местам 76 величайших игроков в истории лиги.

Ранее в сезоне-2021/22 НБА в честь 75-летия лиги представила Топ-75 игроков всех времен. В список вошли 76 игроков из-за равенства голосов при голосовании.

Первое место в рейтинге ESPN занял шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» . На втором месте действующий игрок «Лейкерс» .

В первую десятку также вошли Карим Абдул-Джаббар, , Уилт Чемберлен, Билл Расселл, Лэрри Берд, , Оскар Робертсон и .

В Топ-75 всех времен вошли 11 действующих игроков лиги: Леброн Джеймс (2-е место в рейтинге ESPN), Кевин Дюрэнт (12), Стефен Карри (16), Яннис Адетокумбо (18), Крис Пол (29), Кавай Ленард (33), Джеймс Харден (50), Расселл Уэстбрук (68), Кармело Энтони (69), Энтони Дэвис (71), Дэмиан Лиллард (75).

Ранее издание The Athletic представило свой рейтинг 75 величайших игроков в истории НБА. Первые три места в нем также заняли Джордан, Джеймс и Абдул-Джаббар.

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