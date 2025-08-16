«Захарян не в заявке, с ним все норм, тренерский штаб принял такое решение». Брат Арсена о невключении хавбека в состав «Сосьедада» на матч с «Валенсией»
Брат Арсена Захаряна объяснил отсутствие игрока в заявке на матч с «Валенсией».
«Реал Сосьедад» играет на выезде с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (0:0, перерыв).
Ранее «Сосьедад» опубликовал заявку на игру, куда был включен российский полузащитник.
«Арсен не в заявке, с ним все норм. Тренерский штаб принял такое решение. Думаю, в следующем матче все будет 🔝», – написал брат Захаряна в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал брата Арсена Захаряна
