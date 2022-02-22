«Монреаль» одержал 3-ю победу подряд, забросив 5 шайб «Торонто». У Кофилда 3+3 на этом отрезке

«Монреаль» одержал 3-ю победу подряд, забросив 5 шайб «Торонто».

«Канадиенс» обыграли «Лифс» (5:2) в регулярном чемпионате .

Победа стала для команды под руководством третьей подряд после серии из 10 поражений, по ходу которой был уволен главный тренер Доминик Дюшарм.

Форвард в этих 3 матчах набрал 6 (3+3) очков, в том числе 3 (1+2) – против . Всего в сезоне у 20-летнего игрока стало 16 (6+10) баллов в 36 играх.

В 51 матче канадский клуб набрал 29 очков и по-прежнему идет последним в лиге, хотя и сократил отставание от «Аризоны» до 1 очка.