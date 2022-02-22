«Монреаль» одержал 3-ю победу подряд, забросив 5 шайб «Торонто». У Кофилда 3+3 на этом отрезке

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«Монреаль» одержал 3-ю победу подряд, забросив 5 шайб «Торонто». 

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Победа стала для команды под руководством Мартена Сен-Луи третьей подряд после серии из 10 поражений, по ходу которой был уволен главный тренер Доминик Дюшарм. 

Форвард «Монреаля» Коул Кофилд в этих 3 матчах набрал 6 (3+3) очков, в том числе 3 (1+2) – против «Торонто». Всего в сезоне у 20-летнего игрока стало 16 (6+10) баллов в 36 играх. 

В 51 матче канадский клуб набрал 29 очков и по-прежнему идет последним в лиге, хотя и сократил отставание от «Аризоны» до 1 очка. 

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