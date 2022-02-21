«МК»: болельщиков без Fan ID будут передавать полиции при попытке попасть на стадион, билеты аннулируют

Болельщики без Fan ID при попытке попасть на стадион будут переданы полиции.

Как информирует «Московский комсомолец», правительство внесло изменения в правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и регламентировало порядок допуска на стадионы фанатов без паспорта болельщика либо с паспортом, действие которого приостановлено.

В указанной ситуации посетителю спортивного объекта будет отказано во входе даже в случае предъявления купленного билета. Сам билет (либо иной документ аналогичного свойства) будет аннулирован, уплаченная за него сумма возмещению не подлежит.

Сотрудники арены обязаны будут разъяснить причину отказа в допуске на стадион, а затем передать посетителя полиции.

Подчеркивается, что фанату либо участнику соревнований могут отказать в Fan ID на основании данных, свидетельствующих о нарушении им общественного порядка на спортивном мероприятии в России либо за ее пределами. Также причиной для отказа может стать информация о зафиксированных намерениях человека совершить противоправные действия.

Вступление закона о введении паспорта болельщика в силу состоится 1 июня 2022 года.