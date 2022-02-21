«МК»: болельщиков без Fan ID будут передавать полиции при попытке попасть на стадион, билеты аннулируют

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Болельщики без Fan ID при попытке попасть на стадион будут переданы полиции.

Как информирует «Московский комсомолец», правительство внесло изменения в правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и регламентировало порядок допуска на стадионы фанатов без паспорта болельщика либо с паспортом, действие которого приостановлено.

В указанной ситуации посетителю спортивного объекта будет отказано во входе даже в случае предъявления купленного билета. Сам билет (либо иной документ аналогичного свойства) будет аннулирован, уплаченная за него сумма возмещению не подлежит.

Сотрудники арены обязаны будут разъяснить причину отказа в допуске на стадион, а затем передать посетителя полиции.

Подчеркивается, что фанату либо участнику соревнований могут отказать в Fan ID на основании данных, свидетельствующих о нарушении им общественного порядка на спортивном мероприятии в России либо за ее пределами. Также причиной для отказа может стать информация о зафиксированных намерениях человека совершить противоправные действия.

Вступление закона о введении паспорта болельщика в силу состоится 1 июня 2022 года.

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