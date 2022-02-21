«Локомотив» о Мампасси: «У Марка есть российский паспорт. Он не будет считаться легионером»

Новичок Марк Мампасси получил российский паспорт.

«У нашего защитника есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером», – сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее железнодорожники заявили игрока на вторую часть сезона как россиянина. 18-летний футболист, игравший в аренде за «Мариуполь», перешел из в «Локомотив» в декабре 2021 года.

Мампасси родился в Донецке. Он воспитанник академии местного «Шахтера». Марк играл за юношеские сборные . За команду до 17 лет он провел 12 матчей и забил 2 гола, а в составе сборной до 19 лет провел три игры.