«Локомотив» о Мампасси: «У Марка есть российский паспорт. Он не будет считаться легионером»

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Новичок «Локомотива» Марк Мампасси получил российский паспорт.

«У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером», – сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее железнодорожники заявили игрока на вторую часть сезона РПЛ как россиянина. 18-летний футболист, игравший в аренде за «Мариуполь», перешел из «Шахтера» в «Локомотив» в декабре 2021 года.

Мампасси родился в Донецке. Он воспитанник академии местного «Шахтера». Марк играл за юношеские сборные Украины. За команду до 17 лет он провел 12 матчей и забил 2 гола, а в составе сборной до 19 лет провел три игры.

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