Ханс-Дитер Флик: «Ямаль – особенный игрок, все на него равняются. Вижу, что он по-настоящему мотивирован, всегда рвется вперед. Выдающийся футболист»
Ханс-Дитер Флик хотел бы, чтобы «Барселона» забила «Мальорке» (3:0) больше голов.
«Мы набрали три важных очка, но игра мне не понравилась. Мне не нравится, когда игроки расслабляются. Надо действовать быстрее, кое-что нужно улучшить.
Мы должны играть до тех пор, пока судья не остановит игру. Надо сохранять концентрацию и играть до конца. Такова цель.
Ямаль – особенный футболист, все равняются на него. Я вижу, что он по-настоящему мотивирован, всегда рвется вперед. Все видят, что он выдающийся футболист», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
