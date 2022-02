Женская сборная Саудовской Аравии провела первый матч в истории. Женщин в стране не пускали на футбол до 2018 года

Женская сборная Саудовской Аравии провела первый международный матч в истории.

В товарищеской игре футболистки с Ближнего Востока обыграли сборную Сейшельских островов (2:0).

Автором первого гола в истории женской сборной Саудовской Аравии стала Аль-Бандари Мубарак.

Напомним, что лишь в 2018 году женщинам разрешили посещать футбольные матчи в Саудовской Аравии. В 2020-м в стране начали проводить матчи женской лиги.

Saudi Arabia played their first ever women’s international match on Sunday 👏

A historic day to remember for women’s football in KSA as they get their 1st ever win against Seychelles in a friendly match

Al-Bandari Mubarak became Saudi women’s first-ever international goalscorer pic.twitter.com/1SjIxig26k