Россия раскатала Кипр, брат Хабиба задержан за наезд на полицейского, хоккеисты уступили Финляндии, Джеррард возглавил «Астон Виллу» и другие новости утра

1. Россия разнесла Кипр (6:0) в 9-м туре квалификации ЧМ-2022 – Ерохин сделал дубль, даже Заболотный забил. Хорватия ответила разгромной победой над Мальтой (7:1) на выезде.

Ситуация предельно ясная: Россия выйдет на чемпионат мира, если не проиграет Хорватии в гостях 14 ноября. В случае поражения команда тренера Валерия Карпина будет продираться в Катар через стыковые матчи.

2. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Детройт» (2:0), Овечкин впервые с марта 2020 года остался без бросков в створ и ограничился голевой передачей в эпизоде с голом Орлова.

Бобровский вернулся в ворота «Флориды» и впервые в сезоне не выиграл – поражение по буллитам от «Питтсбурга» (2:3 Б). Ничушкин тоже вернулся после травмы и положил начало разгрому «Ванкувера» (7:1). Все результаты дня – здесь.

3. Брат Хабиба, Усман Нурмагомедов, задержан в Москве по подозрению в наезде на полицейского. СК России возбудил уголовное дело за насилие в адрес представителя власти.

4. В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Португалии на выезде сыграла вничью с Ирландией (0:0), Испания справилась с Грецией (1:0), Германия дома переехала Лихтенштейн (9:0) и другие результаты. Как дела у соседей? У Украины 5 ничьих, поражение и победа в 7 последних матчах. Армения не побеждает 8 матчей подряд, Азербайджан 2 раза проиграл Люксембургу в этом отборе.

5. Хоккейная сборная России уступила команде Финляндии (0:3) в матче первого этапа Евротура – Кубка «Карьялы». Нападающий Матвей Мичков в 16 лет стал самым молодым игроком в истории сборной – он обошел Овечкина и Третьяка.

6. «Спартак» проведет переговоры с агентом Витории о разрыве контракта после паузы на матчи сборных.

7. Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка. Бразилия с минимальным счетом обыграла Колумбию, Чили тоже хватило одного гола для победы над Парагваем. Все результаты дня – здесь.

8. На итоговом турнире ATP Медведев попал в группу со Зверевым, Берреттини и Хуркачем, Рублев – с Джоковичем, Циципасом и Руудом.

9. Хоккейный журналист Ерыкалов ответил на приглашение редактора «Соловьев Live» словами «я с вашими пропогандонами в одном поле срать не сяду». Сайт Sport24 принес извинения. Владимир Соловьев назвал Ерыкалова сторонником Навального и расистом.

10. Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард возглавил «Астон Виллу». Набирается опыта для смены Клоппа?

11. ЦСКА победил «Маккаби» в Евролиге, УНИКС выиграл в гостях у «Панатинаикоса» и другие результаты.

12. Трансферные новости. «Монако» запросил у «Эвертона» 40 млн фунтов за Головина. «Дженоа» хочет арендовать Миранчука, хавбек «Аталанты» может стать первым трансфером клуба при Шевченко. У «Барсы» будет менее 10 млн евро на трансферы зимой, в клубе считают, что Дембеле лучше Мбаппе.

13. Американский тренер Рафаэль Арутюнян предложил организовать прыжковый турнир с участием фигуристов из Северной Америки и российских фигуристок.

14. «Бавария» может удержать 384 тысячи евро из зарплаты Киммиха. Он не вакцинирован и сейчас на карантине после контакта с Зюле.

15. Гонщик «Хааса» Никита Мазепин в ночном клубе Мехико на повышенных тонах пообщался с охранником. Представитель российского пилота опроверг предположения о конфликте. Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят ведет переговоры с NASCAR.

16. НБА. 32 очка Ванвлита помогли «Торонто» обыграть «Филадельфию» и другие результаты.

Цитаты дня:

«Дзюба – болван. Лишал бы гражданства и высылал к чертям за отказ от сборной. Ему и так заплатят украденные у народа деньги». Александр Тихонов об игроке «Зенита»

Мазе о нарушениях прав человека в Китае: «Китай так живет сотни лет. Мы не должны просыпаться только во время Олимпиады»

«Овечкин – величайший хоккеист всех времен. Феномен этого столетия». Тренер «Детройта» Блэшилл о капитане «Вашингтона»

Стэндап-комик Слава Комиссаренко: «Мне кажется, что Леброн будет круче Джордана. Он может стать президентом США»

Андрей Канчельскис: «Зенит» Семака был бы способен бороться за топ-5 в АПЛ»

Валерий Газзаев: «Никакого расизма в России нет»