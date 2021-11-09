Квалификация ЧМ-2022. Бразилия против Колумбии, Аргентина сыграет с Уругваем в ночь на субботу, Парагвай – Чили

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В Южной Америке продолжается квалификация ЧМ-2022.

Сборная Бразилии в ночь на пятницу принимает Колумбию.

В ночь на субботу Аргентина играет на выезде с Уругваем.

Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке

Эквадор – Венесуэла 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
12 ноября, 00.00, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 41 Инкапиэ.
ЭквадорДомингес, Инкапиэ, Крус (Арболеда, 86), Кастильо, Торрес, Груэсо, Пресиадо (Коросо, 64), Плата (Рохас, 86), Кайседо, Реаскос (Кайседо, 64), Сармиенто (Франко, 76).
ВенесуэлаРомо, Каррильо, Росалес (Варгас, 81), Феррареси, Уртадо (Саварино, 65), Мачис (Гонсалес, 88), Мартинес (Морено, 65), Мартинес, Ринкон, Осорио, Рамирес (Уртадо, 46).
Предупреждения:
Рамирес (16), Плата (22), Мартинес (25), Мартинес (45).

 

Парагвай – Чили 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
12 ноября, 02.00, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 56, автогол Сильва.
ПарагвайСильва, Рохас (Эскобар, 73), Алонсо, Мартинес, Гомес, Морель, Рохас, Альмирон (Ромеро, 84), Вильясанти (Ромеро, 64), Санабрия (Гонсалес, 64), Ромеро (Самудио, 73).
ЧилиБраво, Роко, Мена (Суасо, 85), Марипан, Вальдес (Аларкон, 78), Медель (Сьерральта, 67), Баэса, Нуньес, Видаль (Варгас, 84), Бреретон, Санчес.
Предупреждения:
Роко (27), Морель (33), Бреретон (43), Альмирон (72), Браво (90).

 

Бразилия – Колумбия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 ноября, 03.30, «Арена Коринтианс»
превью матча онлайн статистика
БразилияАлиссон, Алекс Сандро, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Каземиро, Лукас Пакета, Фред, Рафинья, Неймар, Габриэл Жезус.
КолумбияОспина, Тесильо, Мохика, Санчес, Куадрадо, Лерма, Барриос, Диас, Морено, Муньос, Сапата.
Предупреждения:
Мохика (23), Барриос (29), Фред (34), Куадрадо (43).

 

Перу – Боливия
Дата проведения
12 ноября, 05.00, «Estadio Nacional del Per?»
превью матча онлайн статистика
ПеруГальесе, Рамос, Трауко, Кальенс, Адвинкула, Куэва, Гонсалес, Тапия, Пенья, Каррильо, Лападула.
БоливияЛампе, Джузино, Кинтерос, Сагредо, Бехарано, Хустиниано, Вака, Вильярроэль, Гонсалес, Морено, Арсе.

 

Уругвай – Аргентина
Дата проведения
13 ноября, 02.00, «Estadio Campeón del Siglo»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица квалификации ЧМ-2022

Статистика квалификации ЧМ-2022

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