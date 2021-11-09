Квалификация ЧМ-2022. Бразилия против Колумбии, Аргентина сыграет с Уругваем в ночь на субботу, Парагвай – Чили

В Южной Америке продолжается квалификация ЧМ-2022.

Сборная Бразилии в ночь на пятницу принимает Колумбию.

В ночь на субботу Аргентина играет на выезде с Уругваем.

Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица квалификации ЧМ-2022

Статистика квалификации ЧМ-2022