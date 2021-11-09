Квалификация ЧМ-2022. Бразилия против Колумбии, Аргентина сыграет с Уругваем в ночь на субботу, Парагвай – Чили

В Южной Америке продолжается квалификация ЧМ-2022.
Сборная Бразилии в ночь на пятницу принимает Колумбию.
В ночь на субботу Аргентина играет на выезде с Уругваем.
Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке
- Дата проведения
- 12 ноября, 00.00, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
- Гол:
- 1:0 – 41 Инкапиэ.
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Эквадор –
Домингес, Инкапиэ, Крус (Арболеда, 86), Кастильо, Торрес, Груэсо, Пресиадо (Коросо, 64), Плата (Рохас, 86), Кайседо, Реаскос (Кайседо, 64), Сармиенто (Франко, 76).
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Венесуэла –
Ромо, Каррильо, Росалес (Варгас, 81), Феррареси, Уртадо (Саварино, 65), Мачис (Гонсалес, 88), Мартинес (Морено, 65), Мартинес, Ринкон, Осорио, Рамирес (Уртадо, 46).
- Дата проведения
- 12 ноября, 02.00, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
- Гол:
- 0:1 – 56, автогол Сильва.
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Парагвай –
Сильва, Рохас (Эскобар, 73), Алонсо, Мартинес, Гомес, Морель, Рохас, Альмирон (Ромеро, 84), Вильясанти (Ромеро, 64), Санабрия (Гонсалес, 64), Ромеро (Самудио, 73).
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Чили –
Браво, Роко, Мена (Суасо, 85), Марипан, Вальдес (Аларкон, 78), Медель (Сьерральта, 67), Баэса, Нуньес, Видаль (Варгас, 84), Бреретон, Санчес.
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.30, «Арена Коринтианс»
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Бразилия –
Алиссон, Алекс Сандро, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Каземиро, Лукас Пакета, Фред, Рафинья, Неймар, Габриэл Жезус.
- Дата проведения
- 12 ноября, 05.00, «Estadio Nacional del Per?»
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Перу –
Гальесе, Рамос, Трауко, Кальенс, Адвинкула, Куэва, Гонсалес, Тапия, Пенья, Каррильо, Лападула.
- Дата проведения
- 13 ноября, 02.00, «Estadio Campeón del Siglo»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.