«Овечкин – величайший хоккеист всех времен. Феномен этого столетия». Тренер «Детройта» Блэшилл о капитане «Вашингтона»

Главный тренер положительно высказался в адрес капитана «Вашингтона» .

«В первую очередь Овечкин – величайший хоккеист всех времен. Очень круто смотреть за тем, как он играет.

Когда я впервые попал в НХЛ и с лавки мог наблюдать за Овечкиным со стороны, то поразился, какой он большой. Взгляд с уровня льда совсем другой, чем с трибуны или по телевизору. Так вот, Овечкин просто огромный. Очень сильный.

При этом он до сих пор играет с той же страстью, что и в юности. Мы помним Овечкина в самом прайме где-то 10-12 лет назад. Но сейчас он такой же страстный, как и в первый сезон, когда пришел в лигу.

И эта страсть видна на протяжении всего матча, даже в овертайме. Он умеет бросать по воротам из любых позиций, при этом много забивает. Напористый, постоянно создает угрозу.

– совсем другой. С ним нужно быть начеку из-за его сумасшедшей скорости. Надо его встречать и брать под контроль уже в зоне соперника.

При этом Овечкин очень опасен в чужой зоне, и каждый его бросок может обратиться в гол. Они оба – может быть, лучшие игроки всех времен. И у меня нет сомнений, что Алекс – феномен этого столетия.

Он имеет потенциал стать лучшим снайпером НХЛ всех времен. Человек, способный за матч забить два, три, четыре, пять голов. Это реально редкий дар», – заявил Блэшилл.

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