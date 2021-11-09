«Дзюба – болван. Лишал бы гражданства и высылал к чертям за отказ от сборной. Ему и так заплатят украденные у народа деньги». Александр Тихонов об игроке «Зенита»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов охарактеризовал решение форварда не играть за сборную России в октябрьских квалификационных матчах ЧМ-2022.

«Дзюба – болван, который даже не знает историю футбола. Этому, долговязому барану, все равно, его не интересует ни история, ничего, ему и так заплатят деньги, украденные у народа.

Правильно Карпин его не вызывает, он дестабилизирует дисциплину. Его надо гнать отовсюду. Я бы таких людей за высказывания, мол, не буду играть за сборную России, лишал бы гражданства и высылал к чертям.

Плохо то, что у нас нет нормальных контрактов. В футболе бешеные деньги, но было бы за что платить, тогда мы бы не возмущались», – заявил Тихонов.