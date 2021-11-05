Валерий Газзаев: «Никакого расизма в России нет»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев сообщил об отсутствии в стране дискриминации по расовому признаку.

Ранее резонанс вызвало заявление экс-президента «Локомотива» , которая назвала «Спартак» «клубом расистов». Смородская осудила действия игроков красно-белых, не вставших на колено перед матчем Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

«Могу твердо сказать, что никакого расизма в России нет, потому что в России проживает 193 национальности, которые говорят на 277 языках и диалектах. И мы уважаем вероисповедание, культуру, историю, обычаи всех народов. Это у нас в Конституции записано», — сказал Газзаев в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».