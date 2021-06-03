Мичков – самый молодой игрок в истории сборной России. Он дебютировал в 16 лет и обошел Овечкина и Третьяка

Нападающий сборной России принимает участие в матче Кубка «Карьялы» против сборной Финляндии.

Таким образом, он стал самым молодым игроком национальной сборной в истории российского хоккея.

Мичков дебютировал за в 16 лет 11 месяцев 2 дня.

Он превзошел достижения (17 лет 7 месяцев и 8 дней) и (17 лет 11 месяцев и 15 дней).

В этом сезоне Мичков также сыграл 10 матчей в КХЛ за СКА и набрал 3 (2+1) очка. Его статистику можно посмотреть здесь.