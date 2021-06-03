Мичков – самый молодой игрок в истории сборной России. Он дебютировал в 16 лет и обошел Овечкина и Третьяка

Нападающий сборной России Матвей Мичков принимает участие в матче Кубка «Карьялы» против сборной Финляндии.
Таким образом, он стал самым молодым игроком национальной сборной в истории российского хоккея.
Мичков дебютировал за сборную России в 16 лет 11 месяцев 2 дня.
Он превзошел достижения Владислава Третьяка (17 лет 7 месяцев и 8 дней) и Александра Овечкина (17 лет 11 месяцев и 15 дней).
В этом сезоне Мичков также сыграл 10 матчей в КХЛ за СКА и набрал 3 (2+1) очка. Его статистику можно посмотреть здесь.
💥Это рекорд!— Хоккей России (@russiahockey) November 11, 2021
Выйдя на лед в первом матче России на Кубке Карьяла-2021, Матвей Мичков стал самым молодым игроком сборной в истории отечественного хоккея#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Mh6o3mlveM