Мичков – самый молодой игрок в истории сборной России. Он дебютировал в 16 лет и обошел Овечкина и Третьяка

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Нападающий сборной России Матвей Мичков принимает участие в матче Кубка «Карьялы» против сборной Финляндии.

Таким образом, он стал самым молодым игроком национальной сборной в истории российского хоккея.

Мичков дебютировал за сборную России в 16 лет 11 месяцев 2 дня.

Он превзошел достижения Владислава Третьяка (17 лет 7 месяцев и 8 дней) и Александра Овечкина (17 лет 11 месяцев и 15 дней).

В этом сезоне Мичков также сыграл 10 матчей в КХЛ за СКА и набрал 3 (2+1) очка. Его статистику можно посмотреть здесь.

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