СК России возбудил уголовное дело в отношении Усмана Нурмагомедова за насилие в адрес представителя власти

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойца Bellator Усмана Нурмагомедова, сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ – Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов наехали на автомобиле на полицейского возле аэропорта в Махачкале. По прилете в Москву их задержали сотрудники полиции.

У 39-летнего капитана полиции Алексея Назарова диагностирована подкожная гематома головы и ушибы теменной области.

Усмана Нурмагомедова собираются задержать на 48 часов. Фото бойца из спортзала старые (Baza)

Усман Нурмагомедов про задержание: «Кто где, мы в зале»