Стэндап-комик Слава Комиссаренко: «Мне кажется, что Леброн будет круче Джордана. Он может стать президентом США»

Стэндап-комик Слава Комиссаренко стал гостем нового выпуска «вДудь».

Слава рассказал о своей любви к баскетболу и баскетбольному разделу Sports.ru.

По мнению звезды стендапа, форварду «Лейкерс» удастся превзойти легендарного игрока «Чикаго» .

«Все началось с того, что мы жили в Минске, у нас не особо много было развлечений. Мы сами построили баскетбольную площадку. Изначально она была, мы играли, но там жили бабушка с дедушкой, им мешало, что стучит мяч. Дед пришел и ломом сломал нам весь асфальт. Мы воровали плитку, которую клали для бордюров и тротуаров, плиткой закладывали эту площадку и играли постоянно. Нам было по 13 лет.

Это было такое самовыражение. Мы жили возле МКАДа в Минске, ехали в центр города и играли там против модных ребят. Был день, у меня бросок шел, я попадал. И какие-то ребята садились, говорили: «Ты ничего кроме этого броска не умеешь?» Я говорил: «Да». Я забрасывал и говорил: «Иди посиди пока». Баскетбол давал нам ощущение, что мы кто-то.

Откуда все узнаю? Я же рассказывал тебе (обращается к Юрию Дудю – прим. Sports.ru), какая замечательная баскетбольная ветка на Sports.ru. Люди книги хуже пишут, чем там спортивные статьи. Ты просто видишь, что статья выходит, смотришь это все, аналитику читаешь.

Я – фанат Кирилла Свиридова? Я фанат его таланта, не фанат его позиции. Его позиция в том, что он ненавидит Леброна и в каждый свой гениальный текст может вставить парочку абзацев про то, что тот его тень. Он никогда не догонит Джордана и не станет величайшим.

Сможет ли Леброн превзойти Джордана? Потому и невозможно сейчас оторваться от НБА. В этом сезоне мы и узнаем, в следующем узнаем. Если он возьмет чемпионство сейчас и в следующем сезоне, то у хейтеров не будет уже аргументов. На мой субъективный взгляд, тогда он станет круче, догонит по чемпионствам, сейчас у него четыре, у Джордана шесть. По продвинутой статистике, подборы, передачи, очки, он вообще обгонит всех за всю историю. Наследие? И по наследию. Для него же наследие самое главное.

Леброн же хочет обогнать Джордана во всем. Одна из незначительных слабых сторон Джордана в том, что он не занимался социальной жизнью. Он не высказывался по поводу проблем чернокожего населения, поэтому Леброн оседлал эту тему, хастлит, высказывается постоянно. Он ищет разные возможности. Думаю, что он купит клуб НБА в итоге, станет владельцем.

Может ли Леброн стать президентом США лет через 10-15? Как будто бы может, если уж там Канье Уэст серьезно выдвигался. Ну не знаю, насколько серьезно Канье выдвигался, но почему бы нет? Зеленский в Украине может, Леброн в США. Почему нет?» – сказал Комиссаренко.

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