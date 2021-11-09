Россия выйдет на ЧМ-2022, если не проиграет Хорватии на выезде 14 ноября

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Валерий Карпин ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022 Футбол

Сборные России и Хорватии разыграют прямую путевку на ЧМ-2022 в заключительном матче отборочного турнира.

Россия в 9-м туре разгромила дома Кипр (6:0), а Хорватия – Мальту на выезде (7:1).

Перед очным матчем команда тренера Валерия Карпина лидирует в группе H и опережает хорватов на 2 очка.

Таким образом, для выхода на чемпионат мира в Катаре напрямую россиянам достаточно не проиграть на выезде Хорватии.

Команда, которая в итоге станет второй в группе, попадет в стыковые матчи, где на стадии полуфинала и финала будет по одному матчу.

Матч Хорватия – Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите, начало – в 17:00 по московскому времени.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные