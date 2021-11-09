Россия выйдет на ЧМ-2022, если не проиграет Хорватии на выезде 14 ноября

Сборные России и разыграют прямую путевку на в заключительном матче отборочного турнира.

Россия в 9-м туре разгромила дома Кипр (6:0), а Хорватия – Мальту на выезде (7:1).

Перед очным матчем команда тренера лидирует в группе H и опережает хорватов на 2 очка.

Таким образом, для выхода на чемпионат мира в Катаре напрямую россиянам достаточно не проиграть на выезде Хорватии.

Команда, которая в итоге станет второй в группе, попадет в стыковые матчи, где на стадии полуфинала и финала будет по одному матчу.

Матч Хорватия – Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите, начало – в 17:00 по московскому времени.