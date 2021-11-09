Квалификация ЧМ-2022. Португалия в гостях у Ирландии, Испания против Греции, Германия принимает Лихтенштейн

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Португалии играет на выезде с Ирландией, Испания – с Грецией, Германия принимает Лихтенштейн.

Квалификация ЧМ-2022

Группа А

Группа B

Группа J

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022