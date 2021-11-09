Квалификация ЧМ-2022. Португалия в гостях у Ирландии, Испания против Греции, Германия принимает Лихтенштейн

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В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Португалии играет на выезде с Ирландией, Испания – с Грецией, Германия принимает Лихтенштейн.

Квалификация ЧМ-2022

Группа А

Азербайджан – Люксембург 1:3 (0:0, 1:3)
Дата проведения
11 ноября, 20.00, «Олимпийский стадион Баку»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 67 Родригеш, 0:2 – 78 Тилль, 1:2 – 82 Салахлы, 1:3 – 90 Родригеш.
АзербайджанМагомедалиев, Мустафазаде, Муталлимов, Медведев, Салахлы (Абдуллаев, 86), Махмудов, Гараев, Озобич (Ахмедзаде, 68), Кривоцюк, Эмрели (Алескеров, 86), Шейдаев (Дадашов, 68).
ЛюксембургШон, Пинту, Шано, Янс (Бонерт, 72), Карлсон, Мартинс Перейра, Баррейро, Синани (Тилль, 72), Тилль (Олесен, 88), Родригеш, Боржес Саншес (Девилль, 57).
Предупреждения:
Эмрели (44), Салахлы (45), Карлсон (48), Махмудов (90), Медведев (90).
Удаление:
Муталлимов (21).

 

Ирландия – Португалия 0:0 (перерыв)
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Авива-Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
ИрландияБазуну, Стивенс, Даффи, Иган, Доэрти, Макгрэт, Хендрик, Огбене, Каллен, Коулмэн, Робинсон.
ПортугалияРуй Патрисиу, Семеду, Диогу Далот, Пепе, Матеуш Нунеш, Данилу Перейра, Пальинья, Бруну Фернандеш, Гедеш, Андре Силва, Роналду.
Предупреждение:
Огбене (29).

Группа B

Грузия – Швеция 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
11 ноября, 20.00, «Batumi Arena»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 61 Кварацхелия, 2:0 – 77 Кварацхелия.
ГрузияЛория, Хочолава, Кашия, Какабадзе, Азаров, Цитаишвили (Давиташвили, 70), Гвилия, Кварацхелия (Казаишвили, 80), Лобжанидзе (Чабрадзе, 81), Окриашвили (Волков, 70), Квеквескири (Абурджания, 90).
ШвецияОльсен, Нильссон, Линделеф, Аугустинссон, Крафт, Форсберг, Ольссон, Сванберг (Квайсон, 78), Классон (Кулусевски, 74), Исак (Карлссон, 87), Ибрагимович.
Предупреждения:
Окриашвили (52), Азаров (55), Нильссон (64), Кашия (90).

 

Греция – Испания 0:1 (перерыв)
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 25, пенальти Сарабия.
ГрецияВлаходимос, Цимикас, Гутас, Яннулис, Андруцос, Бухалакис, Манталос, Масурас, Сиопис, Цавелас, Павлидис.
ИспанияУнаи Симон, Гайя, Карвахаль, Лапорт, Мартинес, Гави, Родри, Коке, Сарабия, Мората, де Томас.
Предупреждение:
Сиопис (33).

Группа J

Армения – Северная Македония 0:5 (0:2, 0:3)
Дата проведения
11 ноября, 20.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 22 Трайковски, 0:2 – 36 Барди, 0:3 – 66, пенальти Барди, 0:4 – 79 Ристовски, 0:5 – 90, пенальти Барди.
АрменияЮрченко, Амбарцумян, Тертерян, Чалишир, Оганесян (Маргарян, 46), Селараян (Бичахчян, 77), Удо, Варданян (Григорян, 46), Мхитарян, Барсегян (Григорян, 73), Бриаско (Гелоян, 73).
Северная МакедонияДимитриевски, Алиоски, Велкоски, Муслиу, Ашковски (Тодороски, 83), Барди, Костадинов (Атанасов, 83), Элмаз (Миовски, 83), Чурлинов (Ристевски, 77), Трайковски (Спировски, 64), Ристовски.
Предупреждение:
Костадинов (53).

 

Германия – Лихтенштейн 4:0 (перерыв)
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11, пенальти Гюндоган, 2:0 – 20, автогол Кауфманн, 3:0 – 22 Сане, 4:0 – 23 Ройс.
ГерманияНойер, Рюдигер, Керер, Гюнтер, Баку, Сане, Гюндоган, Ройс, Горетцка, Мюллер, Хофманн.
ЛихтенштейнБюхель, Кауфманн, Хофер, Малин, Геппель, Зеле, Вольфингер, Хаслер, Фроммельт, Саланович, Фрик (Вольфингер, 29).
Предупреждение:
Рюдигер (38).
Удаление:
Хофер (9).

 

Румыния – Исландия 0:0 (перерыв)
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Stadionul Steaua»
превью матча онлайн статистика
РумынияНицэ, Тошка, Неделчару, Рациу, Кирикеш, Чикылдэу, Станчу, Марин, Хаджи, Алибек, Тэнасе.
ИсландияОлафссон, Бьярнасон, Гретарссон, Сампстед, Скуласон (Тораринссон, 15), Тоурдарсон, Йоуханнессон, Гудмундссон, Бьярнасон, Торстейнссон, Гудьонсен.
Предупреждение:
Йоуханнессон (45).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022

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