Квалификация ЧМ-2022. Португалия в гостях у Ирландии, Испания против Греции, Германия принимает Лихтенштейн

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Португалии играет на выезде с Ирландией, Испания – с Грецией, Германия принимает Лихтенштейн.
Группа А
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «Олимпийский стадион Баку»
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Азербайджан –
Магомедалиев, Мустафазаде, Муталлимов, Медведев, Салахлы (Абдуллаев, 86), Махмудов, Гараев, Озобич (Ахмедзаде, 68), Кривоцюк, Эмрели (Алескеров, 86), Шейдаев (Дадашов, 68).
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Люксембург –
Шон, Пинту, Шано, Янс (Бонерт, 72), Карлсон, Мартинс Перейра, Баррейро, Синани (Тилль, 72), Тилль (Олесен, 88), Родригеш, Боржес Саншес (Девилль, 57).
- Удаление:
- Муталлимов (21).
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Авива-Стэдиум»
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Ирландия –
Базуну, Стивенс, Даффи, Иган, Доэрти, Макгрэт, Хендрик, Огбене, Каллен, Коулмэн, Робинсон.
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Португалия –
Руй Патрисиу, Семеду, Диогу Далот, Пепе, Матеуш Нунеш, Данилу Перейра, Пальинья, Бруну Фернандеш, Гедеш, Андре Силва, Роналду.
- Предупреждение:
- Огбене (29).
Группа B
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «Batumi Arena»
- Голы:
- 1:0 – 61 Кварацхелия, 2:0 – 77 Кварацхелия.
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Грузия –
Лория, Хочолава, Кашия, Какабадзе, Азаров, Цитаишвили (Давиташвили, 70), Гвилия, Кварацхелия (Казаишвили, 80), Лобжанидзе (Чабрадзе, 81), Окриашвили (Волков, 70), Квеквескири (Абурджания, 90).
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Швеция –
Ольсен, Нильссон, Линделеф, Аугустинссон, Крафт, Форсберг, Ольссон, Сванберг (Квайсон, 78), Классон (Кулусевски, 74), Исак (Карлссон, 87), Ибрагимович.
- Предупреждения:
- Окриашвили (52), Азаров (55), Нильссон (64), Кашия (90).
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Спирос Луис»
- Гол:
- 0:1 – 25, пенальти Сарабия.
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Греция –
Влаходимос, Цимикас, Гутас, Яннулис, Андруцос, Бухалакис, Манталос, Масурас, Сиопис, Цавелас, Павлидис.
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Испания –
Унаи Симон, Гайя, Карвахаль, Лапорт, Мартинес, Гави, Родри, Коке, Сарабия, Мората, де Томас.
- Предупреждение:
- Сиопис (33).
Группа J
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
- Голы:
- 0:1 – 22 Трайковски, 0:2 – 36 Барди, 0:3 – 66, пенальти Барди, 0:4 – 79 Ристовски, 0:5 – 90, пенальти Барди.
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Армения –
Юрченко, Амбарцумян, Тертерян, Чалишир, Оганесян (Маргарян, 46), Селараян (Бичахчян, 77), Удо, Варданян (Григорян, 46), Мхитарян, Барсегян (Григорян, 73), Бриаско (Гелоян, 73).
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Северная Македония –
Димитриевски, Алиоски, Велкоски, Муслиу, Ашковски (Тодороски, 83), Барди, Костадинов (Атанасов, 83), Элмаз (Миовски, 83), Чурлинов (Ристевски, 77), Трайковски (Спировски, 64), Ристовски.
- Предупреждение:
- Костадинов (53).
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Фольксваген-Арена»
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Лихтенштейн –
Бюхель, Кауфманн, Хофер, Малин, Геппель, Зеле, Вольфингер, Хаслер, Фроммельт, Саланович, Фрик (Вольфингер, 29).
- Предупреждение:
- Рюдигер (38).
- Удаление:
- Хофер (9).
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Stadionul Steaua»
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Исландия –
Олафссон, Бьярнасон, Гретарссон, Сампстед, Скуласон (Тораринссон, 15), Тоурдарсон, Йоуханнессон, Гудмундссон, Бьярнасон, Торстейнссон, Гудьонсен.
- Предупреждение:
- Йоуханнессон (45).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.