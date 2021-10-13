Усман Нурмагомедов задержан в Москве. Брата Хабиба подозревают в наезде на полицейского

Боец Bellator Усман Нурмагомедов задержан в Москве, об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Двоюродного брата подозревают в наезде на автомобиле на сотрудника полиции.

Усман в другом Камалом Идрисовым должен был вылететь из Махачкалы в Москву, но на въезде в аэропорт их машина наехала на полицейского, который стоял на КПП.

После этого Нурмагомедов с другом улетел в Москву — в Шереметьеве их уже ждали полицейские.

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