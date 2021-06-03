Владимир Соловьев назвал сторонником Навального и расистом хоккейного журналиста Ерыкалова после его слов «я с вашими пропогандонами в одном поле срать не сяду»

Телеведущий Владимир Соловьев выразил недовольство словами хоккейного журналиста Дмитрия Ерыкалова.

Ранее Ерыкалов сообщил, что его пригласили принять участие в программе на канале «Соловьев Live» в YouTube.

«Я с вашими пропогандонами в одном поле срать не сяду», – ответил на приглашение Ерыкалов, опубликовавший скриншот переписки с редактором канала.

Соловьев в эфире прокомментировал твиты Ерыкалова.

«Я не хотел поднимать эту ситуацию, выносить на всеобщее обозрение. Если бы речь шла только обо мне, я бы на это внимания не обратил. Но мой редактор – милая и интеллигентная дама. Она написала человеку, о существовании которого я не подозревал, но он считается хорошим хоккейным журналистом. Пришлось посмотреть, кто этот человек.

Во-первых, он расист. Получив в нос в какой-то драке, он написал: «Люблю вишневый джем и носы как у нигров». Это было еще в 2018 году. Скорее всего, он навальненок. По-другому быть не может. Обычно, если человек таких нацистских взглядов и так еще говорит обо мне, то что-то там есть. И действительно, мы стали внимательно смотреть, и прямо удивительный человек. Такой убежденный навальненок. Он очень переживает за Навального, это его политические взгляды.

Мне стало интересно, откуда гражданин Ерыкалов получает свои деньги? Выяснилось, что он работает в структуре, которая называется Sport24. Также, говорят, очень близок к хоккейному клубу . Я хорошо знаю главного человека в клубе. У меня с ним очень хорошие отношения. Я поинтересуюсь. Мне просто интересно, все эти люди, которые в том или ином виде способствуют осуществлению как профессиональной деятельности гражданина Ерыкалова, так и платят ему заплату, они разделяют его политические взгляды? Просто хочу понять.

Та структура, которая платит Ерыкалову, она часть гораздо большей структуры. Ее возглавляет Армен Саркисян. Он очень серьезно и близко работает с государством. Я просто хочу понять, а господин Ерыкалов срать сядет, как он выражается, рядом с таким очевидным ватником и сторонником власти, как руководитель той большой структуры, которая платит ему деньги? Он же должен быть последователен в своих убеждениях.

Интересно, исходя из своих убеждений и ненависти, которую высказывает Ерыкалов к тем, кто поддерживает Путина, он рядом с Овечкиным на одном поле тоже срать не сядет? А как он относится к тому, что в большую роль играют люди, которые являются сторонниками Путина? Он также оскорбит и великого Третьяка? Великого Фетисова, всю команду легенд, которая играет в Ночной лиге с президентом России?» – сказал Соловьев.

Хоккейный журналист Ерыкалов ответил на приглашение редактора «Соловьев Live» словами «я с вашими пропогандонами в одном поле срать не сяду». Сайт Sport24 принес извинения