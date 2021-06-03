Владимир Соловьев назвал сторонником Навального и расистом хоккейного журналиста Ерыкалова после его слов «я с вашими пропогандонами в одном поле срать не сяду»

Теги Авангард Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов Александр Овечкин Владимир Путин Sports.ru КХЛ Алексей Навальный Политика Владимир Соловьев Хоккей

Телеведущий Владимир Соловьев выразил недовольство словами хоккейного журналиста Дмитрия Ерыкалова.

Ранее Ерыкалов сообщил, что его пригласили принять участие в программе на канале «Соловьев Live» в YouTube.

«Я с вашими пропогандонами в одном поле срать не сяду», – ответил на приглашение Ерыкалов, опубликовавший скриншот переписки с редактором канала.

Соловьев в эфире прокомментировал твиты Ерыкалова.

«Я не хотел поднимать эту ситуацию, выносить на всеобщее обозрение. Если бы речь шла только обо мне, я бы на это внимания не обратил. Но мой редактор – милая и интеллигентная дама. Она написала человеку, о существовании которого я не подозревал, но он считается хорошим хоккейным журналистом. Пришлось посмотреть, кто этот человек. 

Во-первых, он расист. Получив в нос в какой-то драке, он написал: «Люблю вишневый джем и носы как у нигров». Это было еще в 2018 году. Скорее всего, он навальненок. По-другому быть не может. Обычно, если человек таких нацистских взглядов и так еще говорит обо мне, то что-то там есть. И действительно, мы стали внимательно смотреть, и прямо удивительный человек. Такой убежденный навальненок. Он очень переживает за Навального, это его политические взгляды.

Мне стало интересно, откуда гражданин Ерыкалов получает свои деньги? Выяснилось, что он работает в структуре, которая называется Sport24. Также, говорят, очень близок к хоккейному клубу «Авангард». Я хорошо знаю главного человека в клубе. У меня с ним очень хорошие отношения. Я поинтересуюсь. Мне просто интересно, все эти люди, которые в том или ином виде способствуют осуществлению как профессиональной деятельности гражданина Ерыкалова, так и платят ему заплату, они разделяют его политические взгляды? Просто хочу понять.

Та структура, которая платит Ерыкалову, она часть гораздо большей структуры. Ее возглавляет Армен Саркисян. Он очень серьезно и близко работает с государством. Я просто хочу понять, а господин Ерыкалов срать сядет, как он выражается, рядом с таким очевидным ватником и сторонником власти, как руководитель той большой структуры, которая платит ему деньги? Он же должен быть последователен в своих убеждениях.

Интересно, исходя из своих убеждений и ненависти, которую высказывает Ерыкалов к тем, кто поддерживает Путина, он рядом с Овечкиным на одном поле тоже срать не сядет? А как он относится к тому, что в КХЛ большую роль играют люди, которые являются сторонниками Путина? Он также оскорбит и великого Третьяка? Великого Фетисова, всю команду легенд, которая играет в Ночной лиге с президентом России?» – сказал Соловьев.

Хоккейный журналист Ерыкалов ответил на приглашение редактора «Соловьев Live» словами «я с вашими пропогандонами в одном поле срать не сяду». Сайт Sport24 принес извинения

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные