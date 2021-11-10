В четверг, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.

примет , «Юта» – «Индиану».

Идущие на серии из пяти побед подряд Пола Джорджа примут на своей площадке .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Восхитительная ночь данков в НБА: 360° от Лавина, ноги-пружины Пэйтона-младшего, гвоздь от Аллена, личное от Уиггинса

Ламело Болл – главный зумер НБА. Он популярнее Дончича, хотя и играет хуже

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?