В четверг, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.
«Филадельфия» примет «Торонто», «Юта» – «Индиану».
Идущие на серии из пяти побед подряд «Клипперс» Пола Джорджа примут на своей площадке «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 12 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 12 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Восхитительная ночь данков в НБА: 360° от Лавина, ноги-пружины Пэйтона-младшего, гвоздь от Аллена, личное от Уиггинса
Ламело Болл – главный зумер НБА. Он популярнее Дончича, хотя и играет хуже
На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?