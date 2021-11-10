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    НБА. «Филадельфия» примет «Торонто», «Юта» – «Индиану», «Клипперс» сыграют с «Майами»

    Теги результаты Индиана Клипперс Майами Филадельфия Торонто НБА Юта Баскетбол

    В четверг, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.

    «Филадельфия» примет «Торонто», «Юта» – «Индиану».

    Идущие на серии из пяти побед подряд «Клипперс» Пола Джорджа примут на своей площадке «Майами».

    НБА

    Регулярный чемпионат  

    Филадельфия – Торонто
    Дата проведения
    12 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Юта – Индиана
    Дата проведения
    12 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Клипперс – Майами
    Дата проведения
    12 ноября, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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