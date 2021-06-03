Хоккейный журналист Ерыкалов ответил на приглашение редактора «Соловьев Live» словами «я с вашими пропогандонами в одном поле срать не сяду». Сайт Sport24 принес извинения

Хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов сообщил, что его пригласили принять участие в программе на канале «Соловьев Live» в YouTube.

Ему предложили обсудить победу над (4:3 Б).

«Я с вашими пропогандонами в одном поле срать не сяду, а вы говорите выйти в эфир», – ответил на приглашение Ерыкалов, опубликовавший скриншот переписки с редактором канала.

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире выразил недовольство словами Ерыкалова.

Sport24 принес извинения редактору «Соловьев Live».

«Редакция интернет-издания Sport24.ru приносит свои извинения редактору программы «Соловьев Live» в связи с неподобающим поведением хоккейного обозревателя Дмитрия Ерыкалова, нарушившего морально-этические и профессиональные нормы поведения.

Высказывания такого характера категорически неприемлемы. Руководство редакции разбирается в сложившейся ситуации», – говорится в заявлении.