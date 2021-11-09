У «Барсы» будет менее 10 млн евро на трансферы зимой

Средства «Барселоны» на трансферы в зимнее трансферное окно будут серьезно ограничены.

ESPN со ссылкой на собственные источники пишет, что у клуба будет менее 10 миллионов евро на усиление состава.

Ранее исполнительный директор «Барсы» Ферран Ревертер заявлял, что у сине-гранатовых будет 20 млн евро на зимние приобретения.

Однако подписание долгосрочных контрактов с Ансу Фати и сократило эту сумму. Также «Барсе» пришлось потратиться на увольнение с поста главного тренера и назначение вместо него.

Новый тренер «Барсы» хочет, чтобы зимой состав команды пополнил нападающий. Наиболее предпочтителен форвард, который умеет действовать на фланге.

Напомним, Серхио Агуэро выбыл как минимум на 3 месяца из-за проблем с сердцем, а , Усман Дембеле и Мартин Брэйтуэйт весь сезон страдают от травм.

«Барса» будет ориентироваться на аренды. Клуб не сможет платить новичкам большие зарплаты. Если каталонцам удастся продать кого-либо в январе, то размер зарплатной ведомости уменьшится, что даст клубу более широкие возможности для маневра.

Скорее всего, «Барса» не станет подписывать контракт с Дани Алвесом, так как хочет использовать доступные средства в другом направлении.