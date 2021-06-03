Овечкин не нанес ни одного броска в матче с «Детройтом» за 22:04 при 6:11 в большинстве. Это 1-й случай с марта 2020 года

Капитан не нанес ни одного броска в створ в матче регулярного чемпионата против (2:0).

Это произошло впервые за последние 58 игр, в которых он провел на льду более 1 минуты. В прошлый раз Овечкин остался без бросков в полноценном матче 7 марта 2020 года против «Питтсбурга».

Также он не успел нанести бросков в матче с «Рейнджерс» 3 мая этого года, но тогда из-за травмы сыграл всего лишь одну смену.

В этой игре россиянин (22:04, 6:11 – в большинстве, полезность «+1») отметился голевой передачей, применил 1 силовой прием и допустил 3 потери шайбы.

В 13 матчах на счету Овечкина 22 (11+11) очков. Он уступил Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (12 голов) лидерство в гонке снайперов, а в гонке бомбардиров по-прежнему идет третьим. Больше очков у Драйзайтля и Коннора Макдэвида (26 и 24 соответственно).