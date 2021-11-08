Конте запретил кетчуп и майонез в «Тоттенхэме», удаление Клаудиньо не отменили, российский фигурист ушел в сборную США, 10 млн евро за Агаларова и другие новости утра

1. Экспертно-судейская комиссия РФС оставила в силе красную карточку полузащитника «Зенита» Клаудиньо за фол в матче с «Уралом» (0:0) в 14-м туре РПЛ. Хотя решение ЭСК не было единогласным.

2. Антонио Конте запретил в «Тоттенхэме» кетчуп и майонез. Некоторым игрокам итальянский тренер сказал, что у них лишний вес.

3. НХЛ. «Торонто» нанес поражение «Филадельфии» (3:0), «Даллас» уступил «Нэшвиллу» (2:4), «Миннесота» играет с «Аризоной».

4. Трансферные новости. Пишут, что «Челси» и «Ман Сити» лидируют в борьбе за игроков «Динамо» Захаряна и Тюкавина, правда, агент Константина все опровергает. «Уфа» попросит 10 млн евро за Агаларова на старте торгов, клуб хочет продать форварда зимой. «Динамо» может купить вингера «Боки» Вилью, аргентинцы требуют 15 млн евро.

«Аталанта» ближе всех к подписанию Азмуна. Переход Джеррарда на пост тренера «Астон Виллы» согласован, «Рейнджерс» получат 2-3 млн фунтов. «Валенсия» и Черышев не продлят контракт, истекающий летом.

5. Российский фигурист Артур Дмитриев перешел в сборную США: «В России меня не видели как перспективного спортсмена».

6. НБА. «Нью-Йорк» проиграл «Милуоки», «Лейкерс» встречаются с «Майами». Другие результаты – здесь.

7. Алина Кабаева получила престижную премию Международной федерации спортивного кино и телевидения за значительную роль в популяризации спорта.

8. Футболистка «ПСЖ» Диалло задержана по подозрению в организации нападения на одноклубницу из-за конкуренции в составе.

9. Новости хоккея. Дацюк помогал строить госпиталь для онкобольных в монастыре бывшего схиигумена Сергия. Овечкин принес пиццу журналистам в пресс-центр «Вашингтона». Контракт СКА и Комарова будет рассчитан на 2 года.

10. Итоговый турнир WTA. В первый день Крейчикова оказалась слабее Контавейт, а Плишкова взяла верх над Мугурусой.

11. Хави запретил Пике участвовать в ток-шоу. Тренер хочет, чтобы игрок больше фокусировался на футболе. Новые порядке в Каталонии :)

Цитаты дня:

Украинский фристайлист Абраменко об объятиях с российскими спортсменами: «Когда поздравляешь товарищей – это нормально. И мне без разницы, какой они национальности»

Виталий Кличко: «Путин, как лидер своей страны, делает все в интересах России. Морали читать бесполезно»

«Шок. Гомосятина – изо всех щелей. Уберите детей от экранов». Украинский форвард Хлебас о «Вечных»

«Футбол в России родился в Санкт-Петербурге». Орлов о названии программы «Футбольная столица»

Яя Туре о Грозном: «Хотел обнять девушку для фото – запретили. Такие правила, надо привыкать»

Скотти Пиппен: «Я был таким же великим игроком, как Майкл Джордан»

Карпин о Дзюбе в сборной: «Я поставил точку, вы – как хотите»