Овечкин забил 741-й гол и догнал Халла, законопроект о Fan ID, «Барса» представила Хави, судьба Сульшера на волоске, новый тренер и вратарь для «Спартака» и другие новости

1. Госдума подготавливает законопроект о Fan ID к первому чтению. Отмечается, что РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ будут сами принимать решение, вводить ли допуск на матчи по паспорту болельщика. В КХЛ считают, что в первую очередь Fan ID должны внедрить в футболе. РПЛ рассмотрит этот вопрос ближе к концу месяца. «Спартак», похоже, сомнительные нововведения не поддерживает.

2. Хави официально представлен в качестве главного тренера «Барселоны». Прямо на поле «Камп Ноу» легенда «Барсы» подписал контракт и тепло обнялся с Лапортой, а затем заявил, что готов к вызову и не будет искать оправданий, несмотря на тяжелую ситуацию в клубе и высочайшие требования. Лапорта считает, что Гвардиоле в свое время было проще.

3. Не всегда возвращение легенд приводит к успеху – Сульшера пока не увольняют из «МЮ», но если клуб серьезно отстанет от топ-4, отставки не избежать. Вообще внутри «Юнайтед» уже смирились, что на каком-то этапе сезона норвежец в любом случае уйдет, футболисты все больше начинают сомневаться в своем тренере.

4. На пороге перемен и «Спартак». Итальянец Паоло Ваноли ожидает назначение в московскую команду до конца года или в зимнюю паузу. У Евгения Кафельникова нет претензий к Витории, Максим Калиниченко хоть и считает, что с Руем пора прощаться, уже сочувствует тому, кто сменит португальца.

Также в Тарасовке ищут нового вратаря – по слухам, «Спартак» готов заплатить до 2 млн евро за Илью Лантратова. В «Химках» говорят, что интерес к голкиперу проявляют не только красно-белые. Тем временем Артем Ребров объявил о завершении игровой карьеры.

5. «РЖД» выделит 10 миллионов рублей на ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

6. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Баффало» (5:3), Овечкин забил 741-й гол и разделил с Бреттом Халлом 4-е место в списке лучших снайперов в истории. Также он сделал 2 голевые передачи, за карьеру у него их стало 600. У Кузнецова – ассистентский хет-трик.

«Рейнджерс» нанесли «Флориде» первое поражение в основное время в сезоне (4:3). Первой звездой матча стал Шестеркин с 42 сэйвами после 45 бросков.

7. КХЛ присудила «Салавату» техническое поражение за отмену матча с «Трактором». В лиге заявили, что клуб не предпринял мер по нераспространению заболевания в команде. Уфимцы выразили надежду, что данное решение не поспособствует распространению гриппа.

В единственном матче в понедельник «Спартак» уступил «Сибири» – это третье подряд поражение красно-белых от команды из Новосибирска.

8. Также КХЛ представила новый формат Матча звезд с участием сборных России, Евразии, Северной Америки и Скандинавии.

9. Шансы на участие Евгения Кузнецова на Олимпиаде оцениваются в 80 процентов. В ближайшие дни появится конкретика, НХЛ, правда, в этом процессе не участвует.

10. «Ньюкасл» нашел нового тренера – команду возглавил Эдди Хау, известный по работе в «Борнмуте». Кстати, а зачем вообще саудовцы решили купить английский клуб? Давайте разберемся.

11. Захарян и Самошников покинули расположение сборной России по медицинским причинам, в команду впервые вызван Круговой. Хавбек «Динамо» выбыл на 2-3 недели.

12. Накануне свое 75-летие отпраздновал Гус Хиддинк. Бывшие игроки российской сборной подняли за Гуса Ивановича по кружечке капучино, ведь этот напиток он ценит не меньше футбола.

13. НБА. «Филадельфия» уступила «Нью-Йорку», «Чикаго» обыграл «Бруклин», несмотря на 38+10 Дюрэнта и другие результаты.

14. Холдинг «Ман Сити» не отказывался от покупки акций «Спартака» и оценивает деятельность клуба.

15. Сразу несколько клубов Серии А претендуют на Миранчука. Гасперини, судя по всему, на Лешу в «Аталанте» не рассчитывает.

16. Наталья Кузьмина стала почетным вице-президентом FIG. Ранее Россия сняла ее с выборов на должность главы техкома.

17. Сергей Прядкин стал советником президента УЕФА по работе с европейскими лигами и клубами

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