«Зенит» оспорит красную Клаудиньо, Хави приступил к работе в «Барсе», Месси начал тренировки, Трусова точно пропустит Финал Гран-при и другие новости утра

1. «Зенит» оспорит удаление Клаудиньо в игре с «Уралом» в ЭСК РФС. Комиссия рассмотрит этот эпизод.

2. Хави приступил к работе в «Барселоне» и провел первую тренировку. Он уволил тренера по физподготовке и главного физиотерапевта. Уже известно, какие нововведения появились при нем в каталонском клубе: тренер вернул штрафы и приезд на тренировку за 1,5 часа до начала, также будут приняты меры для поддержания имиджа.

3. Фигуристы Александра Трусова, Юдзуру Ханю, Брэди Теннелл гарантированно пропустят Финал Гран-при. ISU не намерен менять правила отбора.

4. Решение об использовании Fan ID примет правительство, а не спортивные лиги. Ранее писали, что РПЛ, КХЛ, Единая лига ВТБ сами решат, вводить так называемся «паспорта болельщика» или нет.

5. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может сыграть с Уругваем и Бразилией. Он уже частично работал в общей группе сборной Аргентины. Сообщалось, что у него проблемы с коленом и задней поверхностью бедра.

6. Трансферные новости. «Зенит» предложил «Боке» 6,5 млн евро за 19-летнего хавбека Медину. Аргентинский клуб хочет 13 млн. «Спартак» не предлагал Кутепову новый контракт. Его агент уже ищет новый клуб. ЦСКА ищет форварда и центрального защитника. Березуцкий недоволен Чаловым. Агаларов близок к переходу в «Динамо», пишут, что клуб хочет за форварда не менее 6 млн евро. «Торино» – фаворит в борьбе за Миранчука. Клуб хочет арендовать его на 18 месяцев с обязательством выкупа.

7. CAS перенес слушания по апелляциям российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на март 2022 года.

8. НХЛ. Дубль Наместникова помог «Детройту» обыграть «Эдмонтон» (4:2), «Тампа» уступила «Каролине» (1:2 ОТ), несмотря на 29 сэйвов Василевского. Все результаты дня – здесь.

9. Бывший капитан «Ливерпул» Стивен Джеррард возглавит «Астон Виллу» к пятнице. Он станет самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба.

10. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам признана спортсменкой года в Израиле. На Играх в Токио она победила россиянку Дину Аверину.

11. Оле-Гуннар Сульшер дал игрокам «МЮ» неделю выходных и улетел в Норвегию. Впрочем, сообщается, что большинство боссов «МЮ» поддерживают норвежца, а переговоров с другими тренерами нет.

12. 14-летняя фигуристка группы Тутберидзе Аделия Петросян прыгнула на тренировке четверной флип.

13. НБА. 31+16 Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Филадельфию» на выезде и другие результаты.

14. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд официально стал кавалером Ордена Британской империи. Принц Уильям наградил игрока «МЮ».

15. 16-летний российский вратарь Алексей Рохас Федорущенко приступает к тренировкам с лондонским «Арсеналом».

16. Полузащитник «МЮ» Поль Погба может пропустить 8-10 недель из-за травмы бедра.

Цитаты дня.

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