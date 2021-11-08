«Спартак» проведет переговоры с агентом Витории о разрыве контракта после паузы на матчи сборных

Махмуд Абубакар, представитель главного тренера «Спартака» , прилетит в Москву к концу двухнедельной паузы на матчи сборных в для переговоров о расторжении контракта португальца с клубом.

По данным инсайдера Ивана Карпова, прекращение сотрудничества с Виторией, скорее всего, произойдет после последнего матча в 2021 году. Вместо португальца тренером станет итальянец Паоло Ваноли, а спортивным директором будет его соотечественник Лука Каттани.

Напомним, Витория тренирует «Спартак» с мая 2021 года. Его контракт действует до 2023 года.