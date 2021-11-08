«Спартак» проведет переговоры с агентом Витории о разрыве контракта после паузы на матчи сборных

Махмуд Абубакар, представитель главного тренера «Спартака» Руя Витории, прилетит в Москву к концу двухнедельной паузы на матчи сборных в РПЛ для переговоров о расторжении контракта португальца с клубом.
По данным инсайдера Ивана Карпова, прекращение сотрудничества с Виторией, скорее всего, произойдет после последнего матча «Спартака» в 2021 году. Вместо португальца тренером станет итальянец Паоло Ваноли, а спортивным директором будет его соотечественник Лука Каттани.
Напомним, Витория тренирует «Спартак» с мая 2021 года. Его контракт действует до 2023 года.