«Спартак» проведет переговоры с агентом Витории о разрыве контракта после паузы на матчи сборных

Теги Спартак премьер-лига Россия Руй Витория агенты Паоло Ваноли Лука Каттани Футбол

Махмуд Абубакар, представитель главного тренера «Спартака» Руя Витории, прилетит в Москву к концу двухнедельной паузы на матчи сборных в РПЛ для переговоров о расторжении контракта португальца с клубом.

По данным инсайдера Ивана Карпова, прекращение сотрудничества с Виторией, скорее всего, произойдет после последнего матча «Спартака» в 2021 году. Вместо португальца тренером станет итальянец Паоло Ваноли, а спортивным директором будет его соотечественник Лука Каттани.

Напомним, Витория тренирует «Спартак» с мая 2021 года. Его контракт действует до 2023 года. 

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